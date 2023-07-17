"Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены", — сказал Путин в понедельник на совещании в связи с произошедшим терактом на Крымском мосту.

"С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта", — заявил глава государства.

Из-за произошедшего теракта, отметил президент, было повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах моста, в результате на время было прекращено автомобильное и железнодорожное движение.