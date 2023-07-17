"Самыми популярными парками по посещаемости мероприятия стали парк "Скитские пруды" в Сергиево-Посадском округе (порядка 5 тыс. человек), городской парк культуры и отдыха им. В. Талалихина в городском округе Подольск (порядка 3 тыс. человек), Центральный парк в Ленинском округе (порядка 1,5 тыс. человек)", — говорится в сообщении.

Для гостей были подготовлены ночные забеги и квесты. В том числе в парках организовали музыкальные зоны отдыха, пижамные вечеринки, творческие посиделки и пикники. Помимо этого, на мероприятии работали ярмарки с книгами, посудой, украшениями, цветами. Также были организованы фотовыставки, театральные променады и шоу живых скульптур.

Министерство отмечает, что мероприятие продолжится в ближайшие выходные.