"Запросы на аннуляцию туров на ближайшие даты заезда в Крым есть, в основном от тех туристов, кто планировал добираться на автомобиле. Туристы с билетами на поезда от туров не отказываются. В целом массовой аннуляции броней в гостиницах Крыма мы не наблюдаем. В основном туристы заняли выжидательную позицию", — рассказали в компании.

Как отметили в "Интуристе", те путешественники, у которых отпуск в Крыму запланирован на август, ждут информации о нормализации ситуации. Те, кто сейчас находится в Крыму, запросов на досрочное прерывание отпуска не делали.

"Те же туристы, кто должен был выезжать сегодня, продлевают пребывание в Крыму на предложенных гостиницами условиях и ждут информации о приеме автомобилей и работе паромной переправы", — пояснили в туркомпании.

Как сообщают туроператоры, крупные отели Крыма подтвердили возможность бесплатного продления проживания на 1 или 2 суток.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в ближайшие дни выезжать из Крыма должны были около 20 тыс. туристов и примерно такое же количество планирует отправиться туда на отдых.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.