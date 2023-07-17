По данным ведомства, инцидент произошел накануне ночью.

"Около 3:00 ночи на берегу озера Увильды со стороны СНТ "Рипус 3" на территории Кыштымского городского округа 30-летней жительнице Свердловской области причинены множественные травмы в результате наезда неуправляемого автомобиля Chevrolet Lanos", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 25-летний владелец машины, также приехавший из Свердловской области, в состоянии опьянения хотел вынуть ключ из замка зажигания, но повернул его не в ту сторону. В итоге машина, стоявшая на передаче, поехала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Прокуратура контролирует ход расследования, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, пострадавшая получила тяжелые травмы.

"Женщина госпитализирована в реанимацию. Ранее они не были знакомы, просто рядом отдыхали на берегу", — сказал собеседник агентства.