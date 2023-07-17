"С начала этого года участников областной программы вовлечения объектов истории и культурного наследия в экономический оборот стало на треть больше. Льготные займы и субсидии одобрены для реализации в регионе ещё пяти инвестпроектов, связанных с ремонтом, благоустройством и ревитализацией исторических сооружений. География "новичков" программы включает города Гурьевск, Советск, Гусев, Правдинск и посёлок Железнодорожный", — говорится в пресс-релизе.

По информации областного центра "Мой бизнес", который курирует программу, общая сумма финансовой поддержки новых проектов составляет 887,5 млн рублей.

Так, поддержку получил проект, касающийся одного из старейших объектов культурного наследия региона — замка Нойхаузен. Инвестор планирует обустроить здесь замково-парковый ансамбль для отдыха, объединяющий музейный комплекс, ресторан, гостиницу, оранжерею. На эти цели в рамках губернаторской программы одобрено 352,5 млн рублей.

Ещё 249 млн рублей получит проект приспособления под гостиничный комплекс старинного четырехэтажного дома, построенного в конце XIX — начале XX века, на улице Московской в Гусеве, отмечает пресс-служба.

Третий по размеру финансовой поддержки проект программы этого года реализуется в Советске. Регион предоставляет инвестору 200 млн рублей на ремонт бывшего доходного дома второй половины XIX века, где позднее будет организована гостиница.

Еще 61 млн рублей будет направлен на восстановление "Дома Наполеона" в Правдинске. Предполагается, что император останавливался именно в этом здании в 1807 году, после Фридландского сражения. Нынешний пользователь объекта намерен максимально сохранить исторический облик памятника и разместить в нём музей, кафе и апарт-отель.

Благодаря программе планируется также восстановить в прежнем виде один из практически полностью разрушившихся фахверковых торговых складов в посёлке Железнодорожный. В обновленном памятнике заработает кафе, сувенирная лавка и арт-пространство. Этот проект будет профинансирован на 25 млн рублей.

"Программа работает эффективно, а число ее участников постоянно растет. Она интересна бизнесу. Преображенные исторические здания за счёт создания на своих площадках различных сервисов, торговых объектов становятся дополнительным стимулом для развития территорий", — отметила министр экономического развития, промышленности и торговли области Вероника Лесикова.

Бюджет программы на 2023-2025 годы, включая запланированные выплаты уже действующим её участникам, предварительно оценивается в 3 млрд рублей.

Согласно условиям программы, её участник, собственник или арендатор объекта культурного наследия, получает беспроцентный займ в сумме до 500 млн рублей на срок до 15 лет. Выплата займа происходит в последние 5 лет реализации проекта. Кроме того, заявителю одобряется безвозмездная финансовая поддержка в размере займа в случае, если он выполнит заявленные обязательства по проекту.