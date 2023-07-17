"Водолазы заканчивают обследование. Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали. Сейчас автомобильные опоры изучают", — сказал Хуснуллин журналистам.
Он уточнил, что полная информация по состоянию опор будет через час.
"Мы пока будем совещаться, наметим план действий", — отметил вице-премьер.
Он заверил, что мост будет восстановлен.
"Все будем ремонтировать и восстанавливать, сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта, обсуждаем, можно ли запустить машины. Еще пару часов и будет решение", — пообещал Хуснуллин.
По данным Национального антитеррористического комитета, Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Движение автомобилей по мосту остановлено. Власти рекомендовали использовать маршрут через новые регионы (ДНР, Запорожскую и Херсонскую области). Железнодорожное сообщение возобновили утром.
В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.