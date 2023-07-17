"Содержание энциклопедии — это результат многогранной, трудоемкой работы историков, археологов, этнографов, биологов, географов и других ученых, проводивших исследования на Первом ратном поле в течение нескольких десятилетий. Энциклопедия содержит малоизвестные сведения о Куликовской битве, ее участниках и о самом музее-заповеднике "Куликово поле" — главном хранителе реликвий великого сражения и повествователе истории противостояния Руси и Золотой Орды", — сказала Котикова.

Так, читатели узнают, какие события произошли за "три века борьбы" Руси с Золотой Ордой, начиная с битвы на реке Калке в 1223 году. На основании последовательно изложенных фактов можно сделать вывод, почему столкновение русских и ордынских войск на Куликовом поле было неминуемо.

В энциклопедии сжато, но емко описана жизнь и деяния князя Дмитрия Донского. В результате его правления к середине XIV века Москва из небольшого удельного города стала центром самого могущественного княжества Северо-Восточной Руси. О Мамае в книге тоже много интересных фактов. Читатели смогут узнать, кто был другом детства ордынского темника и почему мальчики из рода Батыя стали для Мамая "билетом на ханский трон".

По словам Котиковой, энциклопедия "Куликово поле. Невероятные факты" повествует об особенностях быта наших предков, а также о жизни ордынских кочевников.

Например, читатели смогут узнать о "курной избе", за какое время можно было собрать юрту, что считали важнейшим продуктом простые люди на Руси, а что составляло основу рациона кочевников Золотой Орды.

В книге можно найти и другие ценные для пытливого ума факты. Например, сколько длилось "великое размирье", когда был выстроен Кремль из белого камня в Москве, сколько весила русская серебряная монета, как звали старшего сына Чингисхана, что такое пайцза и нанкара и какие "хороводы" водили монгольские лучники.

"Чтение удивительных фактов об истории противостояния Руси и Золотой Орды можно сделать более реалистичным, благодаря элементам виртуальной реальности, выход к которым обеспечивают специальные значки, расположенные на многих страницах энциклопедии. Для доступа к дополненной реальности необходимо установить на смартфон бесплатное приложение, затем навести камеру на QR-код в одном из разделов книги", — отметила представитель музея.

"Описание вооружения, расстановки полков в ходе битвы, сведения об археологических исследованиях и ландшафтных работах по восстановлению степи Куликова поля дополнены 3Д-изображениями и аудиогидом. В энциклопедии можно также найти краткую информацию обо всех музеях на Куликовом поле и в Туле", — добавила Котикова.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.