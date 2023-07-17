"Альянс турагентств России рекомендует не поддаваться панике. Если вы заканчиваете отдыхать в Крыму условно 25 июля, то спокойно отдыхайте. Тем, кто сегодня-завтра должен уезжать, мой совет, если есть возможность – задержитесь на пару дней, пока все утихнет, и потом можно будет спокойно вернуться домой через Крымский мост, если его к тому времени починят, либо через северные территории Крыма, там сейчас налажено хорошее движение через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь на Ростов", — сказал он "Интерфаксу".

"Для тех, кто еще не заехал, но должен заехать сегодня-завтра-послезавтра на полуостров — мы настоятельно рекомендуем отложить поездки. Конечно, мы будем делать 100%-ный возврат денежных средств за гостиницы, ж/д билеты, здесь переживать не нужно. Или можно поменять путевки на ближайший Краснодарский край", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в качестве альтернативы для отдыха можно также выбрать Абхазию, Дагестан или зарубежные направления – Турцию. Египет, ОАЭ.

"Сейчас много безвизовых направлений, куда можно купить сегодня путевку буквально на завтра, и билетов полно. У нас нет направлений, куда не было бы билетов на завтра", — добавил он.

"А тем, кто купил путевки в Крым на август – вообще не надо беспокоиться и просто ждать: в августе вы уже спокойно поедете в Крым отдыхать", — прогнозирует Мкртчян.

По его словам, турпоток в Крым в текущем году сократится по сравнению с прошлым годом, а в Краснодарский край в очередной раз побьет рекорды.

"Конечно, Крым недосчитается миллионов туристов в этом году, это понятно. Если раньше регион принимал около 8 млн туристов в год, то в этом году, я думаю, если приедет 3-4 млн человек – это будет замечательно", — сказал эксперт.

Краснодарский край, по его прогнозу, могут посетить до 20 млн туристов.

Низкий турпоток в Крыму прогнозируют и в Крымской гостиничной ассоциации.

"У нас турпоток в этом году будет достаточно низким, хотя говорить сейчас о том, что он после ЧС будет еще ниже, пока что рано, он у нас низкий еще с прошлого года. Загрузка в объектах размещения, наверное, самая маленькая за весь период, как мы вошли в состав РФ. Этот сезон по количеству отдыхающих пока что худший, и перспективы того, что мы цифры туристов выровняем, я пока не вижу. Потому что изначально, не привязываясь к мосту, были и другие факторы ", — cказал "Интерфаксу" ее председатель Сергей Маковей.

В 2021 году Крым принял рекордное число туристов – более 9 млн, в 2022 – 6,5 млн.