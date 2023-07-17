"За 6 месяцев текущего года Азербайджан посетили около 920 тыс. туристов, что на 44% больше аналогичного периода прошлого года", — сказал Гулузаде в понедельник журналистам.

В Госкомстате агентству "Интерфакс-Азербайджан" уточнили, что число иностранных граждан (из 181 страны), посетивших Азербайджан в январе-июне 2023 года, составило 918,8 тыс. человек, что на 43,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ведомства, 32,9% посетителей прибыли из России, 19,2% — Турции, 7,7% — Ирана, 5,2% — Индии, 4,9% — Грузии, 2,4% — Саудовской Аравии, по 2,3% — Пакистана и Казахстана, 2,1% — ОАЭ, 1,8% — Узбекистана, по 1,5% — Беларуси и Украины, 1,3% — Кувейта, по 1,2% — Великобритании и Туркменистана, 12,5% — из других стран.

Из общего числа посетивших страну 72,2% туристов — мужчины, 27,8% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,9 раза — до 385,8 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза (ЕС) — на 40% — до 46,7 тыс. человек, из стран Персидского залива — снизился на 8,9% — до 134,2 тыс. человек.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-июне текущего года увеличилось на 16,3% — до 791,7 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,8 раза, в Грузию — на 34,5%, в Иран и Турцию уменьшилось на 31% и 1,9%.

В целом, 40,2% граждан Азербайджана выезжали в Турцию, 23,9% — Россию, 9,4% — Грузию, 7,9% — Иран и 18,6% — в другие страны. 68,3% уехавших составили мужчины и 31,7% — женщины.