"Это организовано с целью разъяснения гражданам путей объезда (Крымского моста — ИФ). Кроме того, во всех районах автоинспекторы продолжают разъяснительную работу с водителями при помощи СГУ (сигнального громкоговорящего устройства — ИФ). Движение через Крымский мост закрыто, необходимо использовать альтернативный сухопутный маршрут движения", — говорится в сообщении.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них остается сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Паромная переправа работает на перевозку грузовых автомобилей и путешествующих рейсовыми автобусами. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.