"Действие комендантского часа с 22:30 до 05:00 не будут распространяться на территории Запорожской области на автомобильную дорогу М-14 "Одесса — Мелитополь — Новоазовск" от города Мелитополь до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной республикой и на автомобильную дорогу М — 18 "Харьков — Симферополь — Ялта" от города Мелитополь до границы между Запорожской и Херсонской областями", — написал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале в понедельник.

По словам Балицкого, для всех транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей никаких препятствий и ограничений не будет.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что подписал указ об отмене комендантского часа на маршрутах: Джанкой — Чонгар — Новоалексеевка — Мелитополь, Армянск — Чаплинка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин также сообщил, что проезд по сухопутному коридору через территорию республики будет осуществляться круглосуточно, комендантский час отменен.

"Вводится ряд мер, которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе. Поручил профильным ведомствам обеспечить наличие топлива на АЗС по пути следования и наличие сопутствующих товаров", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Сообщается, что "всем пассажирам, которые въезжают на территорию ДНР, в роуминге будет приходить СМС с сообщением, где будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования".

Проезд по сухопутному коридору через территорию республики будет осуществляться круглосуточно.

"Комендантский час временно не действует, при этом меры безопасности усилены", — заявил Пушилин.

По данным Национального антитеррористического комитета, Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Власти рекомендовали использовать маршрут через новые регионы (ДНР, Запорожскую и Херсонскую области). Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.