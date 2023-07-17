"Юг Дальнего Востока и юг Сибири — очень сложные регионы. В Амурской области, в Забайкалье, Бурятии, Приморском крае в ближайшие три дня — сильный дождь, гроза. Очень неблагоприятная погода на юге Сибири — в Хакасии и Тыве — там сильный и очень сильный дождь, гроза, крупный град, ветер до 25 м/с и более", — сказал Вильфанд.

Аналогичная ситуация в Иркутской области, где прогнозируется сильный дождь, который периодически будет переходить в ливни, град, и усиление ветра до 25 м/с.

Также Вильфанд сообщил, что дождливая погода ожидается в Поволжье, однако осадки будут небольшие, умеренные. Но температура воздуха будет на 2-4 градуса ниже нормы.

Наоборот, очень жаркая погода прогнозируется на северо-востоке европейской части России, северной половине Урала и в северной половине Красноярского края. Также в течение всей недели будет жаркая погода на Тихоокеанском побережье, особенно в Хабаровском крае, где температура будет превышать плюс 30 — плюс 35 градусов, уточнил Вильфанд.

Говоря о Краснодарской крае и Ростовской области, Вильфанд отметил, что в среду там прогнозируется кратковременный дождь, местами он будет сильный, "но это уже не те осадки, они уже на севере и гораздо более спокойные".