"То, что сегодня утром происходит с евро, точнее, его локальный рост, по большому счету связано с трагическим ЧП на Крымском мосту. Рубль всегда негативно реагирует на такого рода события. Безусловно, очередное его падение найдет прямое отражение на стоимости путевок. Но на текущий момент туристы уже смирились с ситуацией, колебания в пределах пяти рублей от курса евро или доллара существенного влияния не оказывают", — пояснил он.

Как отметил Мурадян, также стоимость путевок и размещение в отелях может вырасти и в Турции, поскольку там значительно подорожало топливо.

"Сейчас туристы пытаются покупать туры с небольшой глубиной, а некоторые решили дождаться падения курсов валют. Но есть и те, кто привязан к жестким временным рамкам, и они не могут позволить себе ждать улучшения курса. Все это вносит элемент неуправляемости в продажу", — заключил эксперт.

Рубль не смог возобновить укрепление на фоне заметного снижения цен на нефть и усиления геополитической напряженности. По данным Мосбиржи на утро понедельника, курс евро перевалил за 102 рубля. Последний раз валюта ЕС торговалась выше 102 рублей 6 июля. Курс доллара составляет 90,87 рублей.