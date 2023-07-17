"Для тех, кто ехал в Крым на личном транспорте и решил пока не отправляться по сухопутному маршруту, открыты три накопительные парковки. Там обеспечим все необходимое для ожидания", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

В свою очередь, в оперштабе Краснодарского края уточнили, что две парковки расположены в поселке Ильич, еще одна — в станице Старотитаровской, общая их вместимость — около тысячи мест. При необходимости будет оборудована четвертая парковка в районе Тамани.

"На площадках организован подвоз бутилированной воды, при необходимости организуют горячее питание. Также установлены биотуалеты, на месте дежурят медики и спасатели. При необходимости готовы оборудовать четвертую парковку — на федеральной трассе в районе поселка Тамань. Там смогут разместиться еще около 1,5 тысяч авто", — говорится в сообщении.

Ранее Кондратьев сообщил, что с 15:00 мск на мосту будет работать правительственная комиссия, которая определит сроки восстановительных работ после ЧП.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.