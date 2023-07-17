"Паром с пассажирами, которые ехали в Крым на 11 рейсовых автобусах, отплыл из порта "Кавказ" в Керчь", — говорится в сообщении.

По данным Национального антитеррористического комитета, Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Ранее сообщалось, что для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы (ДНР, Запорожскую и Херсонскую области) и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.