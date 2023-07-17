"Число отдыхающих, посетивших город-курорт за полгода, выросло на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Бакулин.

По его словам, увеличение турпотока обусловлено ростом спроса на лечебно-оздоровительный туризм внутри страны.

"Мы свою очередь стремимся сделать все, чтобы отдыхающим было интересно у нас, запускаем новые туристические маршруты и благоустраиваем общественные пространства, организуем культурные мероприятия", — отметил глава города.

Железноводск — один из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, расположен в долине между горами Бештау и Железной в естественном лесном массиве на высоте 630-650 метров над уровнем моря. На его территории расположено свыше 20 источников минеральной воды.