Мероприятие будет проходить на Красной площади Тобольского музея-заповедника. Тоболяки и гости города смогут побывать на бесплатных мастер-классах по росписи мини-матрешек, свистулек, плетению венков, говорится в сообщении.

Также всех желающих научат мастерить тряпичных кукол, играть на народных инструментах и танцевать.

В программе фестиваля — интерактивный уличный спектакль, концерт народной музыки, танцевальный флешмоб, викторины.

Кроме того, гости праздника могут поучаствовать в создании двух арт-объектов.

Так, организаторы предложат с помощью красок расписать большую картину на баннере и Царь-Матрешку.