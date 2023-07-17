Среди них – "Императорский маршрут" (Свердловская область), его протяженность – 420 км.

"Проходящий по территории региона участок туристического "Императорского маршрута" охватывает места и локации, которые посещали члены царской семьи Романовых. В первую очередь речь идет о железнодорожном туре Екатеринбург – Алапаевск – Екатеринбург, в рамках которого туристы путешествуют в брендированном железнодорожном вагоне с воссозданной атмосферой начала XX века", — отмечает АТОР.

В национальный маршрут "С умыслом #PROпромыслы" в Нижегородской области вошли Нижний Новгород, Городец, столица Золотой хохломы Семенов, а также село Владимирское. Его протяженность – 320 км.

"В программу тура включено девять музейных комплексов, четыре интерактивные программы с дегустацией, а также три мастер-класса и столько же фабрик народных художественных промыслов. Все локации и объекты разные по смыслу. Так, в Нижнем Новгороде туристам показывают связь традиций и инноваций, Городец – город-музей, Семенов – центр народных промыслов, а село Владимирское и озеро Светлояр – это экомаршрут с "погружением в себя", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в АТОР, впервые статус национального маршрута получила экскурсия по Санкт-Петербургу – это маршрут "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба".

"Маршрут включает основные достопримечательности, связанные с жизнью, деятельностью и помыслами Петра Великого. Программа создана с учетом исторического и культурного контекста, а также несет образовательную функцию – при помощи VR-очков туристы смогут увидеть, какими были приневские земли до появления города и как возводилась новая столица российской Империи", — отметили в АТОР.

В национальный туристский маршрут "Легенды Дагестана" включены наиболее популярные этнокультурные, исторические, природные и экологические объекты республики.

"В программе пятидневного тура по Дагестану протяженностью 926 км – 19 объектов показа, включая самый глубокий в Европе Сулакский каньон, в Дербенте – крепость "Нарын-Кала", старейшую на территории СНГ Джума-мечеть и самый большой в России мультимедийный фонтан. В программе маршрута – пять экскурсий, отдых на море и 4 мастер-класса по народно-художественным промыслам и гастрономии", — говорится в сообщении.

Как рассказала исполнительный директор АТОР и сопредседатель экспертного совета Майя Ломидзе, в работе у экспертов сейчас 48 маршрутов от 28 субъектов РФ, их них проектов готовы к очной защите для получения статуса национального, а около 30 маршрутов было возвращено на доработку.

Правительство приняла постановление о национальных турмаршрутах в декабре 2021 года. Заявки на получение такого статуса местные власти должны готовить вместе с представителями туротрасли, затем их рассматривает экспертный совет при Минэкономразвития, в состав которого входят и участники рынка. Чтобы стать национальным, маршрут должен включать в себя как минимум три туристических объекта (в том числе один значимый) определенной тематики. Кроме того, его развитие должно способствовать росту внутреннего и въездного туристического потока по сравнению с предшествующим годом не менее чем на 25% (через 1-3 года после запуска в продажу турпутевок).

Статус "национальный туристический маршрут" на данный момент получили 37 маршрутов. В поездку по этим маршрутам можно отправиться самостоятельно или воспользоваться услугами региональных туроператоров.