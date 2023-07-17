Наиболее популярными направлениями из Тобольска в течение первого полугодия были Санкт-Петербург, Москва и Казань.

Маршрутная сеть аэропорта в этот период включала 11 направлений: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Казань, Омск, Самара, Новый Уренгой и Нижнекамск. Полеты выполняли авиакомпании "ЮВТ Аэро", "Россия" и S7 Airlines.

Аэропорт "Ремезов" в Тобольске открылся в сентябре 2021 года, регулярные рейсы принимает с октября 2021 года. В феврале 2023 года правительство РФ присвоило аэропорту Тобольска статус международного.