Соглашение, заключенное с профсоюзом пилотов (ALPA), предусматривает увеличение зарплат пилотов на 13,8-18,7% в зависимости от типа пилотируемого самолета сразу после вступления контракта в силу, и еще четыре ежегодных повышения в дальнейшем, говорится в сообщении, опубликованном на сайте профсоюза. Итоговая прибавка к зарплате составит 34,5-40,2%.

Кроме того, соглашение включает в себя существенное увеличение пенсионных выплат и расширенные гарантии занятости, заявили в ALPA.

Общая сумма соглашения оценивается профсоюзом примерно в $10 млрд.

Ранее в этом году договоренности о повышении зарплат с руководством авиакомпании достигли пилоты Delta Air Lines, интересы которых также представлял ALPA.