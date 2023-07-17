Основу экспозиции народного музея составили прялки, рушники, ткацкий станок, старинные предметы быта, тканые коврики, вышивка современных мастериц. Собирали экспонаты местные жители. Они же отремонтировали неиспользуемое здание, где потом разместился музей.

По задумке инициаторов проекта, музей станет частью творческого арт-пространства, где будут проходить творческие события для жителей и туристов.

"У нас большие планы на будущее. Кроме постоянной экспозиции, посвященной истории льнопроизводства, здесь круглый год будут проходить выставки и мастер-классы, кинопремьеры и спектакли, лекции и творческие встречи, фестивали и конкурсы, рассчитанные как на взрослых, так и на молодежь", — рассказала куратор проекта Екатерина Вершинина-Давидяк.

Отмечается также, что Костромская область давно стала местом притяжения творческих людей, а в Кадыйский район туристы приезжают, чтобы посетить родину Андрея Тарковского в поселке Завражье.