"Мы делаем все возможное, чтобы войти в график. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться", — сообщается в телеграм-канале компании.

Уточняется, что в направлении Крыма задерживаются уже восемь поездов: Волгоград — Симферополь, Москва — Евпатория, Ростов — Симферополь, три Москва — Симферополь, а также Петербург — Евпатория и Мурманск-Севастополь. Из Крыма с задержкой следуют четыре состава: два Симферополь — Москва, Севастополь — Москва и Севастополь-Мурманск.

Время задержки составляет от часа до более пяти часов.

Ранее сообщалось о задержке 11 поездов.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.