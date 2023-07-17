"Участники туристического рынка сомневаются, что автотуристы поедут в Крым по северному маршруту – через новые территории. Во-первых, это долгий путь – при выезде из Ростова-на-Дону дорога в объезд занимает без учета досмотра не менее 8 часов (порядка 800 км). Есть и технические сложности: на новых территориях нет покрытия основных федеральных мобильных операторов, а значит, не работают автомобильные навигаторы. В этом случае автопутешественникам надо запастись бумажными картами или скачать оффлайн-карты. Наконец, очень мало информации о том, что есть на альтернативной трассе: какие АЗС, точки питания, санитарные остановки", — говорится в сообщении.

При этом туроператоры ожидают, что, когда по новому маршруту проедут первые туристы, в соцсетях появится информация об их опыте, и путешественники получат возможность взвесить все обстоятельства.

"В ближайшие дни какая-то часть туристов, которой срочно надо возвращаться домой, поедет по альтернативному маршруту. Соответственно, появятся первые отзывы, заработает "сарафанное радио", в профильных чатах будет больше информации о том, что есть на трассе. По-хорошему, эту информацию уже сейчас должен транслировать Минтранс и другие заинтересованные ведомства. Но массовым турпоток по альтернативному пути не станет. Люди опасаются за свою безопасность", — отметили в АТОР.

Там напомнили, что в отличие от круглосуточного маршрута через мост передвижение из Крыма через новые регионы в ночные часы будет невозможно, так как на их территории действует комендантский час.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.