"Строители занимаются обследованием моста. К вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления", — сказал Хуснуллин журналистам.

Он уточнил, что в ближайшее время будет запущена паромная переправа. Железнодорожная часть моста готова.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на своих опорах. Власти призвали использовать пока альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Также Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.