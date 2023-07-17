"Туроператорам поступает при этом огромное количество звонков от туристов и турагентов с просьбой разъяснить вопросы, касающиеся транспортной ситуации, задержек при заселении в отели и возможной отмены туров из-за ЧП на Крымском мосту. При этом по состоянию на утро понедельника массовых отмен и переносов туров в Крым нет. Есть отдельные отмены туров в Крым, но на дальние даты: конец июля-начало августа", — говорится в сообщении.

В ассоциации отмечают, что такое решение принимают туристы, для которых выбор этого направления изначально был спорным: они планируют перенести отдых на курорты Краснодарского края.

"Туристы, у которых заезды в Крым запланированы в ближайшие даты, будут ориентироваться на текущую транспортную ситуацию. В первую очередь, это касается автотуристов, на долю которых приходится до 70-80% турпотока в Крым. Если автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят в ближайшие 1-2 дня, автопутешественники не откажутся от запланированной поездки в Крым. Если автомобильный поток не восстановят хотя бы по одной полосе, скорее всего, люди до Крыма не доедут и примут решение провести отпуск на курортах Краснодарского края", — говорится в сообщении.

По оценкам туроператоров, автомобильный турпоток в Крым на въезд и выезд в ближайшие два дня составляет от 20 до 25 тыс. человек.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.