"Сегодня ЮППК назначает дополнительную дневную пару пригородных поездов по маршруту Анапа — Керчь", — сообщается телеграм-канале компании.

Из Анапы поезд отправится в 12:30 и 19:55, из Керчи в 14:53 и 19:16.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что пассажиров автобусов будут возить через Крымский мост электропоездами.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.