"После того, когда мы его получим, мы вместе с экспертами, специалистами в этой области посмотрим, как его можно реабилитировать. Как минимум надо его от мусора освободить, привести в порядок. Я думаю, что через год (мы сможем) приступить, привести в порядок и сделать его удобным, чтобы вы все могли им пользоваться", — сообщил Собянин во время встречи с жителями Северного административного округа, кадры которой опубликованы в блоге мэра Москвы.

Он отметил, что особое внимание будет уделено тем территориям, которые прилегают к жилым домам. Кроме заповедных зон, в парке появятся зоны для "более активного посещения граждан".

Также Собянин заявил, что жилая застройка на территории парка вестись не будет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому появляется возможность передачи властям Москвы некоторых федеральных полномочий в отношении части национального парка "Лосиный остров" в границах Москвы. Согласно документу, власти столицы, смогут проводить реконструкцию и ремонт социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Как уточнил мэр столицы во время общения с гражданами, решение о наделении Москвы полномочиями принято после обращения мэра к президенту год назад. Связано оно было с многочисленными обращениями граждан к столичному градоначальнику с просьбой привести парк в порядок.