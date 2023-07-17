"Все городские службы и правоохранительные структуры Анапы работают в режиме повышенной готовности. Сейчас необходимо дополнительно укрепить безопасность на объектах инфраструктуры, ЖД- и автовокзалах, принять меры для предупреждения любых нештатных ситуаций", — приводятся в сообщении словам мэра города Василия Швеца.

Он также отметил, что Анапа окажет любую необходимую помощь Темрюкскому району Краснодарского края, где находится подъезд к Крымскому мосту.

"Курортный сезон в Анапе продолжается в штатном режиме. Сейчас он на пике, все ресурсоснабжающие организации функционируют в режиме повышенных нагрузок, но есть резервы, чтобы избежать перебоев в работе", — говорится в сообщении.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.