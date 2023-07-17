"Очередей на пунктах пропуска нет. Выбирайте альтернативный маршрут", — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

По данным Крючкова, на пункте пропуска в районе Армянска проезда ожидают 24 машины, Перекопа — 21, Джанкоя — 25.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.