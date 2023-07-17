"В минувшие выходные в поселке Янтарный своих первых посетителей принял динопарк, расположенный рядом со смотровой площадкой Приморского карьера Янтарного комбината. Познавательно-развлекательное пространство с фигурами динозавров в натуральную величину занимает площадь в 1 га, на которой "поселились" 12 представителей Юрского периода", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в день открытия динопарка, совпавший с празднованием Дня Янтарного, развлекательное пространство посетило более 40 тыс. человек.

Все фигуры динозавров изготовлены в России. Среди экспонатов — тираннозавр Рекс, стегозавр, велоцираптор и многие другие. Четыре из них — аниматроники — способны "оживать" и имитировать движения своего прообраза. Высота фигур от 3 до 18 метров.

Динопарк создан силами и на средства комбината. Он станет еще одним туристическим объектом комбината, которые пользуются популярностью у жителей и гостей региона. В среднем 150 тыс. человек в год посещают "Янтарную палату" и смотровую площадку Приморского карьера, откуда за добычей солнечного камня можно наблюдать с высоты птичьего полета.

В июле комбинат откроет еще два новых туристических маршрута по своим промышленным объектам. На первом гостям предоставят возможность спуститься к месту добычи на глубину около 50 метров, увидеть весь процесс своими глазами. Второй маршрут — это погружение в янтарное производство, на котором туристы познакомятся с этапами обработки камня, изготовления изделий из него и своими руками смогут изготовить небольшое изделие.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. По итогам 2022 года комбинат добыл 500 тонн минерала. План добычи на 2023 год составляет 630 тонн.