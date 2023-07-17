"Одна часть моста разрушена очень значительно. По второй части сейчас ведется экспертиза. До конца дня, я думаю, мы уже будем знать, если по ней возможно будет восстановить движение, то для нас это будет очень хорошая новость. Хотя бы в реверсивном способе движение будет восстановлено", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Константинов отметил также, что железнодорожная часть моста выдержала взрыв, движение поездов по ней возобновлено.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки на мост погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.