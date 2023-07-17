"За два дня гостями события стали порядка 15 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом количество гостей выросло на 4,5 тыс. человек", — сказал глава региона на оперативном совещании в облправительстве в понедельник.

Он отметил, что на гастрономической площадке фестиваля, где в этом году кроме традиционной арктической кухни была презентована и дальневосточная, было реализовано 27 тыс. порций блюд.

Также в программу фестиваля вошли кинопоказы, экскурсии по природному парку "Териберка", мастер-классы, морские прогулки на каяках, фридайвинг, детская развлекательная зона, ярмарка.

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В 2015 году поморское село Териберка стало широко известным благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году здесь начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".