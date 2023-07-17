"Фонтан облицован натуральным гранитом нескольких видов и оснащен 64 вертикальными струями с независимым управлением. Высота подъема центральной пенной струи составляет 10 метров. В подсветке задействовано 138 лучей", — говорится в сообщении.

Светомузыкальный фонтан стал центральным объектом благоустройства Соборной площади. Возле храма планируется также установить бронзовую скульптуру, которая по задумке будет изображать беседующих святителя Симеона и молодого князя Михаила Тверского. Для реализации проекта приглашен заслуженный художник РФ Юрий Хмелевской.

Продолжаются работы по восстановлению Спасо-Преображенского собора. Возрождение святыни на историческом месте началось в 2014 году и осуществлялось при поддержке жителей Тверской области и благотворительного фонда "Собор", отметили в пресс-службе.

Тверь основана в 1135 году. День города отмечался 16 июля.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном.

5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе прошла первая литургия.