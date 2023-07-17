"В настоящее время туристы продлевают проживание в отелях Крыма. Так как время прибытия туристов в отели индивидуально, то по каждой заявке, где они могут задержаться и не добраться до места начала отдыха вовремя, будем решать вопрос с отелями в индивидуальном порядке", — рассказали в компании.

Как отметили в "Интуристе", срочных запросов о досрочном прерывании отдыха от туристов, находящихся в Крыму, не поступало. Путешественники, которые выезжают завтра на поезде в республику отменять свою поездку не намерены.

"Ситуация по аннуляциям и переносам туров прояснится ближе к вечеру. Все зависит от транспортной ситуации. Надеемся, что пропускная способность Крымского моста будет восстановлена в кратчайшие сроки. Поезда уже идут по графику", — добавили в пресс-службе.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Движение автомобилей и поездов по мосту было остановлено. Железнодорожное сообщение восстановили около 9:00 мск.

В Минтрансе РФ заявили, что на мосту повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на опорах.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, пассажиров автобусов будут возить через Крымский мост электропоездами. Для легковых автомобилей доступны два варианта: маршрут через новые регионы либо паромная переправа. При этом о возобновлении работы переправы после остановки накануне на данный момент не сообщалось.