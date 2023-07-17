"Отели будут продлевать абсолютно бесплатно для некоторых категорий туристов, кто не может выехать, на сутки-двое, до, возможно, организации выезда пребывание", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Крючков отметил, что не располагает данными о числе туристов, которые задерживаются в Крыму из-за ЧП. Однако на данный момент нет пробок на альтернативном маршруте. Власти обещают решать проблемы туристов в ручном режиме.

Ранее туристам было рекомендовано оставаться в санаториях и отелях Крыма до обновления информации по происшествию на Крымском мосту.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Железнодорожное сообщение восстановили около 9:00 мск. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на опорах. Власти призвали использовать пока альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.