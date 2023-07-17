"Паромная переправа со стороны Краснодарского края возобновила работу, первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь. Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта", — говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко в своем телеграм-канале информирует о возобновлении работы переправы с 10:00 мск.

"В 10:00 мск работа Керченской паромной переправы возобновлена", — сообщил он.

В 04:20 понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Кубани. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Железнодорожное сообщение восстановили около 9:00. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.