"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", — написал он в своем телеграм-канале.

Глава Крыма отметил, что обсудил вопрос с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

"Принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края", — добавил Аксенов.

На место происшествия выехал вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

По последним официальным данным, в очереди со стороны Тамани находились 960 транспортных средств, время ожидания составляло около трех часов. Со стороны Керчи затруднений не было, сообщалось в телеграм-канале с оперативной информацией на подходах к Крымскому мосту.

Как заявил Аксенов, от поездок через Крымский мост нужно воздержаться.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", — написал он в своем телеграм-канале.

Аналогичную рекомендацию опубликовал Минтранс России.

"В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам", — сообщается в телеграм-канале министерства.

Для въезда и выезда из Крыма через новые регионы РФ автомобилисты могут использовать три пункта пропуска на административной границе с Херсонской областью, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме. Организовано движение туристов по альтернативному маршруту", — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Туристам рекомендовано оставаться в санаториях и отелях Крыма до обновления информации по происшествию на Крымском мосту, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Мы также просим наших гостей оставаться до дальнейшей информации, по возможности, в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах", — сказал он в видеообращении.

Министр уточнил, что создан оперативный штаб по работе с туристами.

Изменения могут быть внесены в расписание движения поездов, следующих в Крым и с полуострова, сообщил оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

"Из-за ЧП на Крымском мосту возможны изменения в движении поездов "Таврия", следующих в Крым и из Крыма. Создан оперативный штаб, который в максимально короткие сроки будет решать все возникающие задачи", — сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Как сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян в связи с остановкой движения по Крымскому мосту, Крым обеспечен топливом и всеми видами товаров.

"Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы", — сказала она журналистам.

Не делать запасы также призвал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", — написал он в своем телеграм-канале.

Между тем, в воскресенье вечером главное управление МЧС по Крыму в своем телеграм-канале сообщило, что движение паромов на Керченской переправе временно остановлено.

"По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", — говорится в сообщении.

При этом причина остановки не уточняется.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было частично ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого на переправе был введен досмотр всего въезжающего транспорта, движение грузовиков запрещено.

Керченская паромная переправа используется для транзита грузового транспорта после того, как его движение по Крымскому мосту запретили из-за теракта 8 октября 2022 года. Другим способом доставки товаров в Крым и из Крыма остается сухопутный маршрут через новые российские регионы.