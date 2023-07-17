"Автобусное движение до станции "Южная" (Керчь — ИФ). Оттуда электропоездами в Темрюк (Краснодарский край — ИФ). Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения", — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, для легковых автомобилей доступны два варианта: маршрут через новые регионы либо паромная переправа. При этом о возобновлении работы переправы после остановки накануне на данный момент не сообщалось.

"Автомобильное движение. Накопление автомобилей в аэропорту Багерово (Керчь — ИФ). Выдача посадочных талонов и движение с сопровождением на паром. Или альтернативный маршрут", — написал советник главы Крыма.

Для грузовиков, по информации Крючкова, доступен только альтернативный маршрут.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Железнодорожное сообщение восстановили около 9:00 мск. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на опорах. Власти призвали использовать пока альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение фур запрещено.

Грузовики с осени используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера воскресенья закрыта без указания причины.