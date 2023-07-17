"Движение железнодорожного транспорта возобновлено. Поезд Симферополь — Москва отправился в сторону Краснодарского края", — сообщается в телеграм-канале штаба.

В штабе уточнили, что поезд простоял более пяти часов.

Тем временем оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) сообщил в своем телеграм-канале о задержке нескольких поездов: четырех в сторону Крыма (Волгоград — Симферополь, Москва — Евпатория, Ростов — Симферополь, Москва — Симферополь) и одного из Крыма (Севастополь — Москва).

Пассажиров автобусов будут возить через Крымский мост электропоездами, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Автобусное движение до станции "Южная" (Керчь — ИФ). Оттуда электропоездами в Темрюк (Краснодарский край — ИФ). Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения", — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, для легковых автомобилей доступны два варианта: маршрут через новые регионы либо паромная переправа. При этом о возобновлении работы переправы после остановки накануне на данный момент не сообщалось.

"Автомобильное движение. Накопление автомобилей в аэропорту Багерово (Керчь — ИФ). Выдача посадочных талонов и движение с сопровождением на паром. Или альтернативный маршрут", — написал советник главы Крыма.

Для грузовиков, по информации Крючкова, доступен только альтернативный маршрут.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение поездов возобновят до 9:00 мск, расписание будет нагоняться. В РЖД отметили, что составы будут вводить в расписание по возможности.

В 04:20 мск понедельника Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на своих опорах. Власти призвали использовать пока альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение фур запрещено.

Грузовики с осени используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера воскресенья закрыта.