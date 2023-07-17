"Средства размещения Темрюкского района готовы принять туристов, следовавших в Республику Крым. Несмотря на то, что курортный сезон в самом разгаре, в гостиницах есть свободные номера. Лояльная ценовая политика средств размещения Темрюкского района позволяет обеспечить доступный отдых для туристов с любым уровнем дохода", — написал Бабенков в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщал, что в районе Крымского моста со стороны Кубани организованы пять пунктов выдачи воды для водителей и пассажиров, выставлены биотуалеты. Для помощи людям на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС, волонтеры и представители администрации района.