"Планируется открытие пунктов временного размещения в восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы", — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Крючков также попросил туристов обратить внимание, что на выезде из Крыма по сухопутному маршруту через новые регионы работают три пункта пропуска: Армянск, Джанкой, Перекоп.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на своих опорах. Власти призвали использовать пока альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение фур запрещено.

Грузовики с осени используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера воскресенья закрыта без указания причины.