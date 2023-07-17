16 июля года в краевой СК поступило сообщение о гибели и травмировании туристов из-за поражения молнией. По предварительным данным, 14 туристов пошли в турпоход по горам природного парка "Ергаки".

"Утром 16 июля группа альпинистов в количестве четырех человек начали подъем на гору пик Звездный. Когда туристы находились на высоте скалы около 400 метров, ухудшились погодные условия, ударила молния, в результате чего женщина погибла на месте, двое мужчин получили травму ног, один не пострадал", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на место происшествия направлена группа спасателей МЧС и следственно-оперативная группа. Выполняются проверочные мероприятия.