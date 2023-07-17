"Мы также просим наших гостей оставаться до дальнейшей информации, по возможности, в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах", — сказал он в видеообращении.

Министр уточнил, что создан оперативный штаб по работе с туристами.

Позже советник главы республики Олег Крючков сообщил в своем телеграм-канале, что региональный Центр управления регионов совместно с Минкурортов запустил чат-бот для туристов.

В 4:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на своих опорах. Власти призвали использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было частично ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого на переправе был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение фур запрещено.

Грузовики с осени используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера воскресенья закрыта без указания причины.