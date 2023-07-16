«Страховщик принимает документы в течение 20 дней, то есть до 03.08.2023. После этого будет сформирован реестр требований пострадавших туристов и определена их общая сумма. Если сумма требований превысит суммы по договорам страхования, то выплаты будут снижены пропорционально отношению страховой суммы к общей сумме требований туристов (это условие Закона № 132 Об основах туристской деятельности). Страховые выплаты будут произведены в течение 10 рабочих дней после формирования реестра требований по указанным в заявлении реквизитам, или через кассу страховщика», — подчеркивается в сообщении компании.

Как уточняется, туристы, которые планировали отправиться за рубеж, должны указывать в заявлениях на выплату средств ООО «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ». Те, кто собирался отдыхать в России – ООО «ВЕДИ КЛУБ».

В требовании о выплате страхового возмещения нужно указать фамилию, имя и отчество туриста, номер договора и дату его заключения, название туроператора и турагента, информацию об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, размер суммы, подлежащей уплате туристу в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, в том числе размер реального ущерба, понесенного туристом в связи с его расходами по эвакуации.

К заявлению необходимо приложить копии паспортов, договора, документы, подтверждающие ущерб. Кроме того, для получения выплат необходимо предъявить документы, подтверждающие отказ компаний группы «Веди» в добровольном порядке удовлетворить требования туриста.

Туристический холдинг «Веди» объявил об остановке деятельности 13 июля. Группа работала с 2002 года, организовывала туры в Европу, по России и в Азию. В холдинг входят три туроператора – «Веди Групп Урал», «Веди Групп» и «Веди Клуб». Первая компания специализировалась на международном туризме, размер ее финансовых гарантий составляет 10 млн рублей. Два других туроператора занимались внутренним и въездным туризмом, размер их гарантий – 500 тыс. рублей у каждой. Как сообщалось, общая сумма обязательств туроператора достигает 80 млн рублей. Это означает, что туристы смогут получить в виде компенсации за отмененные туры лишь часть уплаченных средств.