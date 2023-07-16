"В очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", — говорится в сообщении.

Как уточняется, за час пробка выросла на 220 машин.

Со стороны Крыма затруднений для проезда нет.

Пробка на въезде на Крымский мост в субботу утром достигла максимума из 500 машин к 10:00. После некоторого уменьшения она снова выросла до 600 авто к 14:00, а затем периодически снижалась и снова увеличивалась. Максимума скопление транспорта перед мостом со стороны Крыма достигло в 14:00 — стояло 600 машин. После этого пробка начала уменьшаться и к 20:00 исчезла.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях начали образовываться в конце июня из-за роста турпотока на полуостров по мере приближения высокого летнего сезона. По оценкам властей, пиковых значений они должны достичь в текущие выходные.

На мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.