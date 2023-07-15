"За последние 12 лет мы отреставрировали свыше 60 усадеб — объектов культурного наследия. Это как крупные ансамбли с прилегающими зелёными территориями — Остафьево и Старо-Никольское, так и небольшие городские здания — усадьба Андрея Сытина. Сейчас в работе, в том числе в стадии проектирования, ещё 74 объекта", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что среди усадеб, которые сейчас находятся в работе, усадьба Виноградово, усадьба Бергов, усадьба Покровское-Стрешнево, усадьба Кусково и усадьба Баташёва.

"После восстановления особняки включают в различные туристические маршруты, также в них проводят лекции, фестивали, мастер-классы и другие мероприятия", — добавил мэр.