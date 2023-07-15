В своем выступлении Лавров отметил, что после возобновления авиасообщения наметилась "устойчивая тенденция к росту туристического потока из России в Таиланд". Он выразил убежденность в том, что количество россиян, посещающих Таиланд, будет только расти.

"Сегодня с моим коллегой, министром иностранных дел Таиланда мы говорили о тех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы карты российской платежной системы "Мир" использовали здесь без каких-либо проблем. Это придаст дополнительный импульс увеличения туристического потока ", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ назвал открытие генконсульства "очень важным, но не последним шагом по расширению дипломатического присутствия в странах Юго-Восточной Азии". Он подчеркнул, что в планах РФ "открытие представительств в других дружественных нам государствах региона". Лавров отметил, что Таиланд создает хорошие условия для проживающих в нем соотечественников.

"Мне приятно ощущать, что культура, наши традиции — песни, танцы — востребованы. И я очень рад, что Таиланд — это одна из тех стран, где, как я понимаю, создаются хорошие условия для наших соотечественников. Но когда бывают, а они неизбежны, какие-то ситуации, когда приходится выручать людей из довольно непростого положения, то для этой цели это прекрасное здание населено квалифицированными людьми", — сказал он на встрече с соотечественниками в генконсульстве России в Пхукете.

"Надеюсь, что мы сейчас с вами сможем обсудить те конкретные вопросы, которые будут уже нам полезны в организации работы по обеспечению нужд и интересов наших граждан, да и вообще, не только наших граждан — все тех, кто хочет обеспечивать и продвигать наши отношения с Таиландом", — добавил министр.

Турпоток из России в Таиланд начал быстро восстанавливаться после отмены ограничений на въезд в страну и возобновления прямых рейсов осенью прошлого года. С января по мая 2023 года королевство посетили более 700 тыс. российских туристов