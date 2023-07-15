"В очереди со стороны Тамани находится почти 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Крыма перед мостом скопились 50 автомобилей.

Ранее сообщалось, что в пятницу к 16:00 очередь из Крыма перед въездом на мост достигла максимума за день — 716 машин. После этого Минтранс Крыма заявил об увеличении числа досмотровых постов на мосту со стороны Керчи, и очередь удалось ликвидировать к 20:00. В субботу на 8:00 в пробке было уже 320 машин, ожидание обязательного досмотра перед въездом оценивалось в час.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения. Причиной образования затора утром называлась пересменка персонала на досмотровых пунктах.

В настоящее время на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем все автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.