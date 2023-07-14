Маршрут пролегает из Гатчины, где в 1901 году в Гатчинской дворцовой церкви обвенчались великая княгиня Ольга Александровна и принц Петр Ольденбургский, в имение "Рамонь" Воронежской области, а затем в Воронеж, откуда вернется в Петербург.

Пассажиры повторят путь, который в июле 1901 года проделал свадебный поезд супружеской четы.

Предполагается, что они смогут посетить бывшую императорскую резиденцию государственного музея-заповедника "Гатчина", историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских" в Рамони, побывают на фестивале "Один день из жизни усадьбы", а также увидят объекты, связанные с пребыванием в Воронеже членов Российского императорского дома.

Как сообщалось, в России действуют порядка 40 туристических железнодорожных маршрутов, половина приходится на регионы Северо-Запада и включает города "Серебряного ожерелья". В 2022 году турпоезда перевезли порядка 350 тысяч пассажиров, в 2023 году в РЖД ожидают роста показателя на 10%.