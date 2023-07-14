"На ста гектарах расположено многофункциональное парковое пространство, где есть все возможности для отдыха и спорта. Будем продвигать этот объект как важный социально-экономический и туристический центр", — сказал на церемонии губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он отметил, что область, в том числе с привлечением федерального финансирования, активно участвует в обновлении социальной инфраструктуры города — строит детские сады, школы, модернизирует учреждения здравоохранения. Также, по словам главы региона, развивается транспортная инфраструктура, в частности, в этом году завершается работа по обновлению трамвайного парка Магнитогорска, продолжается обновление автобусного парка, реконструкция и строительство автодорог.

Кроме того, как отметил глава региона, планируется строительство нового терминала в аэропорту Магнитогорска, где уже реализуется за счет федерального бюджета проект по модернизации аэродромного комплекса.

По словам полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, появление "Притяжения" станет одним из факторов повышения туристической привлекательности не только Магнитогорска, но и региона в целом.

"Я много посмотрел общественных пространств по всей стране (...) и могу сказать, что такого в России точно нет. Проект — большой, уникальный, с размахом (...) Я считаю, что это объект, который будет интересовать не только жителей Магнитогорска, но и всей России. Здесь в рамках туризма (жители — ИФ) с близлежащих территорий все будут завсегдатаями", — сказал Якушев на торжественной церемонии.

Как отметил инвестор проекта, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, после запуска первой очереди "Притяжения" парк посетило почти 900 тыс. человек.

"Надеюсь, те новшества, которые сегодня смогли увидеть горожане — холм, озеро, спортивные объекты — придутся им по душе. У нас получается большой, очень масштабный проект — настоящий городской курорт, который мы стремимся сделать еще более насыщенным и привлекательным для магнитогорцев всех возрастов и интересов, чтобы он стал точкой притяжения для жителей и гостей города", — сказал Рашников.

По данным пресс-службы, мультифункциональное парковое пространство прибавило еще 100 гектаров к уже освоенной территории первой очереди. Центральный объект очереди — искусственный видовой холм высотой 36 метров с покрытием для круглогодичных занятий горнолыжным спортом. Здесь же созданы трассы с всесезонным покрытием для начинающих сноубордистов и горнолыжников, для тюбингов.

Планируются трассы для маунтинбайка и трасса-зиплайн (канат для спуска на блок-ролике — ИФ) длиной 440 метров.

Также создано искусственное озеро, которое состоит из двух водоемов — верхнего и нижнего. Общая площадь озера вместе с пляжной инфраструктурой — 15 га. Там же построен большой видовой мост с ночной подсветкой, создающей эффект парящего над водной гладью. Также оборудованы пляж, пикниковый остров, эко-тропа с болотистыми растениями.

Кроме того, построен открытый спортивный комплекс с полями для мини-футбола, волейбольными и баскетбольными площадками, теннисными кортами. Планируются поле для минигольфа и дрессировочная площадка для собак.

После ввода второй очереди протяженность пешеходных и велосипедных дорожек увеличилась до 40 км.

В целом проект "Притяжение" предполагает комплексное освоение территории площадью около 400 га.

Как сообщалось, в июле 2022 года вошла в строй первая очередь проекта общей площадью 27 гектаров, 23 из них — парковая территория с зелёными насаждениями и прогулочными дорожками.